Amstetten: Protestbad in eiskalter Ybbs gegen Kraftwerkspläne

An die 400 Schaulustige verfolgten das Spektakel des Dreikönigsschwimmens in der Ybbs am Montagnachmittag. Wie bereits seit zwei Jahrzehnten fanden sich bei der Aktion am Dreikönigstag wieder 35 hartgesottene Naturaktivisten ein, um direkt neben dem Ybbsuferweg in Amstetten auf eigenwillige Art die Badesaison 2025 im rund 3,5 Grad "warmen“ Fluss zu eröffnen.

Die Bürgerinitiative "Pro Ybbs“ hatte zu der traditionellen Veranstaltung aufgerufen. Erprobte Eisschwimmer, aber auch Neulinge stürzten sich ins sehr erfrischende Nass. Wie berichtet, will die Vereinigung mit der Aktion den Schutz der Naturräume in Erinnerung rufen. Das geplante EVN-Kraftwerk "Hohe Brücke“, das in Österreich und in der EU seit Jahren im Verfahrensdschungel feststeckt, ist dabei das Hauptfeindbild von Pro Ybbs.