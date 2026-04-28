Mayday, Mayday: Übung um brennenden Notarzthubschrauber

Schwierigen Herausforderungen stellt sich die neu aufgestellte Betriebsfeuerwehr des Landesklinikums Amstetten im Rahmen von Einsatzübungen. Der Brand eines Rettungshubschraubers samt mehrfacher Menschenrettung am Landeplatz des Klinikums wurde nun gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Amstetten in einer Übung gemeistert.

Die oft auch mehrmals am Tag landenden Rettungshubschrauber regten die Verantwortlichen der Spitalsfeuerwehr zu dem Übungsszenarium an. Annahme war ein Zwischenfall bei der Landung eines Rettungshubschraubers, in dessen Folge es zu einem Absturz kam. Dabei brach am Hubschrauberlandeplatz ein Brand aus, und vier Personen wurden verletzt – drei Personen wurden unter Trümmerteilen des Hubschraubers eingeklemmt, eine weitere war aus dem Luftfahrzeug geschleudert worden.