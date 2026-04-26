Kollision auf A1 im Bezirk Amstetten: Zwei Pkw überschlugen sich

Eine Kollision zweier Pkw auf der A1 forderte am frühen Samstagabend im Bezirk Amstetten drei Verletzte. Auf der Höhe von St. Georgen/Ybbsfelde soll ein 55-jähriger Wiener mit dem Auto von der dritten Spur auf die rechte Seite geraten und mit dem Pkw eines 63-jährigen Oberösterreichers kollidiert sein. Beide Pkw kamen ins Schleudern und überschlugen sich.

Der 63-jährige Mann aus dem Bezirk Perg lenkte am gegen 18 Uhr auf dem zweiten Fahrstreifen in Fahrtrichtung Linz. Auf dem Beifahrersitz fuhr eine 63-jährige Frau aus dem Bezirk Perg mit. Zur gleichen Zeit fuhr laut Polizei ein 55-Jähriger aus Wien auf dem dritten Fahrstreifen. Er soll mit dem Pkw nach rechts auf den zweiten Fahrstreifen geraten und dabei mit dem von dem 63-Jährigen zusammengestoßen sein. Beide Autos überschlugen sich danach.