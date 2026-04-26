Kollision auf A1 im Bezirk Amstetten: Zwei Pkw überschlugen sich
Eine Kollision zweier Pkw auf der A1 forderte am frühen Samstagabend im Bezirk Amstetten drei Verletzte. Auf der Höhe von St. Georgen/Ybbsfelde soll ein 55-jähriger Wiener mit dem Auto von der dritten Spur auf die rechte Seite geraten und mit dem Pkw eines 63-jährigen Oberösterreichers kollidiert sein. Beide Pkw kamen ins Schleudern und überschlugen sich.
Der 63-jährige Mann aus dem Bezirk Perg lenkte am gegen 18 Uhr auf dem zweiten Fahrstreifen in Fahrtrichtung Linz. Auf dem Beifahrersitz fuhr eine 63-jährige Frau aus dem Bezirk Perg mit. Zur gleichen Zeit fuhr laut Polizei ein 55-Jähriger aus Wien auf dem dritten Fahrstreifen. Er soll mit dem Pkw nach rechts auf den zweiten Fahrstreifen geraten und dabei mit dem von dem 63-Jährigen zusammengestoßen sein. Beide Autos überschlugen sich danach.
Die Beifahrerin erlitt dabei schwerste Verletzungen und wurde mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 2 in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen. Der 63-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und der 55-Jährige kam mit leichten Verletzungen davon. Beide Männer wurden vom Rettungsdienst in das Landesklinikum Amstetten transportiert.
Aufgrund der Bergung der Verletzten und der Landung des Hubschraubers musste die Autobahn in der Zeit von etwa 18.35 Uhr bis 19.10 Uhr komplett gesperrt werden. Die Bergung der Unfallwracks und die Säuberung der Fahrbahn wurde von der FF St. Georgen/Ybbsfelde durchgeführt.
Kommentare