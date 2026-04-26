Glückliches Huhn am Wachtberg: Feuerwehr als Tierretter bei Brand
Aufgrund einer dramatischen Erstmeldung musste Samstagmittag im Gebiet der Grenzgemeinde Behamberg im Bezirk Amstetten Großalarm für die Feuerwehren gegeben werden. Unter dem Einsatztext "B3 – Wohnhausbrand, Person vermutlich noch im Gebäude" wurden die Freiwilligen zu einem Brandobjekt ins Einsatzgebiet der FF Wachtberg alarmiert.
Sechs Feuerwehren, darunter auch Wehren aus dem oberösterreichischen Raum, fuhren zum Brandobjekt an. Am Einsatzort konnte glücklicherweise rasch Entwarnung gegeben werden: Es befand sich keine Person mehr im Gebäude.
Auslöser des Brandes waren Gegenstände und Brenngut, das an einem Kaminofen angestanden war und Feuer gefangen hatten.
Der Brand konnte rasch gelöscht werden. Die betroffenen Gegenstände wurden ins Freie geräumt und anschließend wurde das Wohnhaus mittels Überdruckbelüfter gründlich belüftet. Besonders freute die Feuerwehrleute eine Tierrettung. Eine einzelne Henne, die sich im verrauchten Gebäude befunden hatte, konnte wohlbehalten ins Freie gerettet werden.
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