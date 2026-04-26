Niederösterreich

Glückliches Huhn am Wachtberg: Feuerwehr als Tierretter bei Brand

Vermeintlicher Großbrand mit Lebensgefahr für Menschen bei Behamberg. Feuerwehr hatte Feuer rasch im Griff.
Wolfgang Atzenhofer
26.04.2026, 12:29

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Gerettete Henne in den Armen einer Feuerwehrfrau

Aufgrund einer dramatischen Erstmeldung musste Samstagmittag im Gebiet der Grenzgemeinde Behamberg im Bezirk Amstetten Großalarm für die Feuerwehren gegeben werden.  Unter dem Einsatztext  "B3 – Wohnhausbrand, Person vermutlich noch im Gebäude" wurden die Freiwilligen zu einem Brandobjekt ins Einsatzgebiet der FF Wachtberg alarmiert.

Feuer vernichtete Wohnhaus in Mannersdorf an der March

Sechs Feuerwehren, darunter auch Wehren aus dem oberösterreichischen Raum, fuhren zum Brandobjekt an. Am Einsatzort konnte glücklicherweise rasch Entwarnung gegeben werden: Es befand sich keine Person mehr im Gebäude.

Feuerwehrmänner als Tierretter

Feuerwehrmänner als Tierretter. 

Auslöser des Brandes waren Gegenstände und Brenngut, das an einem Kaminofen angestanden war und Feuer gefangen hatten.

SPÖ legt sich gegen Schließung der Notarztstützpunkte quer

Der Brand konnte rasch gelöscht werden. Die betroffenen Gegenstände wurden ins Freie geräumt und anschließend wurde das Wohnhaus mittels Überdruckbelüfter gründlich belüftet. Besonders freute die Feuerwehrleute eine Tierrettung. Eine einzelne Henne, die sich im verrauchten Gebäude befunden hatte, konnte wohlbehalten ins Freie gerettet werden.

Amstetten
kurier.at  | 

Kommentare