Glückliches Huhn am Wachtberg: Feuerwehr als Tierretter bei Brand

Aufgrund einer dramatischen Erstmeldung musste Samstagmittag im Gebiet der Grenzgemeinde Behamberg im Bezirk Amstetten Großalarm für die Feuerwehren gegeben werden. Unter dem Einsatztext "B3 – Wohnhausbrand, Person vermutlich noch im Gebäude" wurden die Freiwilligen zu einem Brandobjekt ins Einsatzgebiet der FF Wachtberg alarmiert.

Sechs Feuerwehren, darunter auch Wehren aus dem oberösterreichischen Raum, fuhren zum Brandobjekt an. Am Einsatzort konnte glücklicherweise rasch Entwarnung gegeben werden: Es befand sich keine Person mehr im Gebäude.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Bfkdo Amstetten / FF behamberg Feuerwehrmänner als Tierretter.

Auslöser des Brandes waren Gegenstände und Brenngut, das an einem Kaminofen angestanden war und Feuer gefangen hatten.