Feuer vernichtete Wohnhaus in Mannersdorf an der March

Zum Vollbrand eines Wohnhauses mussten die Feuerwehren am Samstagabend in Mannersdorf an der March im Bezirk Gänserndorf ausrücken. Aus bislang unbekannter Ursache war in dem von anderen Gebäuden umschlossenen Objekt Feuer ausgebrochen.

Als die Feuerwehren am Einsatzort eintrafen, brannte das Haus bereits lichterloh. Durch das massive und koordinierte Eingreifen der Feuerwehren konnte der Brand aber rasch unter Kontrolle gebracht werden. Rund 90 Einsatzkräfte von sieben Feuerwehren aus dem umliegenden Abschnitt waren an der Brandbekämpfung beteiligt.

Umfassender Löschangriff

Mit massiven Innenangriffen unter Atemschutz und Löschangriffen über mehrere Rohre von außen gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus sowie auf eine benachbarte Lagerhalle zu verhindern.