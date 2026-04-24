Wohnungsbrand kostete Mann in Hollabrunn das Leben

Nach dem Brand in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in Hollabrunn ist am Donnerstag ein 57-Jähriger gestorben. Er war zunächst von Feuerwehrleuten aus dem Objekt gerettet worden, erlag jedoch an Ort und Stelle seinen schweren Verletzungen.

Eine 45-jährige Verwandte hatte den Mann in der Wohnung erfolglos gesucht, die Frau wurde mit Verdacht auf eine leichte Rauchgasvergiftung in das Landesklinikum Hollabrunn gebracht, berichtete die Polizei am Freitag per Aussendung.

Brandgeruch im Stiegenhaus

Die 45-Jährige hatte am Donnerstagnachmittag gegen 17.00 Uhr Brandgeruch im Stiegenhaus des Objekts wahrgenommen und sich in die Wohnung des 57-Jährigen begeben. Dort sei die Sitzbank bereits in Vollbrand gestanden, hieß es seitens der Polizei. Aufgrund der starken Rauchentwicklung brach die Frau ihre Suche ab und alarmierte Nachbarn und Einsatzkräfte.

Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Hollabrunn brachten den 57-Jährigen aus seiner Wohnung und evakuierten das Gebäude. 49 Helfer löschten die Flammen, um 18.20 Uhr hieß es "Brand aus".