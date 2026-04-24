Kärnten

Großeinsatz in Kärnten: Waldbrand im Lesachtal fordert Feuerwehren

Im Lesachtal in Kärnten ist am Donnerstagabend ein Waldbrand ausgebrochen. Der Löscheinsatz musste in der Nacht unterbrochen werden. 12 Feuerwehren sind im Einsatz.
24.04.2026, 07:19

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Feuerwehrauto von vorne

Im Kärntner Lesachtal (Bezirk Hermagor) kämpfen die Feuerwehren seit Donnerstagabend gegen einen Waldbrand, der sich auf rund acht Hektar ausgebreitet hat. Wie der ORF am Freitag in der Früh berichtete, musste der Einsatz im extrem steilen Gelände in der Nacht unterbrochen werden. 

Waldbrand in Kärnten: Einsatz "sehr gefährlich"

Zwei Hubschrauber unterstützen die zwölf beteiligten Feuerwehren aus dem Lesachtal, dem oberen Gailtal und Osttirol. Der Einsatz im Bereich Promeggen bei Maria Luggau hatte um 21.21 Uhr begonnen.

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Bezirksfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Gerd Guggenberger sagte dem ORF, dass der Einsatz wegen des alpinen Geländes und der Dunkelheit "sehr gefährlich" für die Feuerwehrleute sei. Auch die Versorgung mit Löschwasser sei herausfordernd

Es gebe einen Pendelverkehr mit drei Tanklöschfahrzeugen. Zudem sei eine Zubringerleitung von vier Kilometer Länge gelegt worden, um Löschwasser an die Brandstelle zu bringen. Ab 7.00 Uhr sollte der Einsatz wieder aufgenommen werden.

Kärnten Waldbrand
Agenturen, pres  | 

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