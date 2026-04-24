Großeinsatz in Kärnten: Waldbrand im Lesachtal fordert Feuerwehren

Im Kärntner Lesachtal (Bezirk Hermagor) kämpfen die Feuerwehren seit Donnerstagabend gegen einen Waldbrand, der sich auf rund acht Hektar ausgebreitet hat. Wie der ORF am Freitag in der Früh berichtete, musste der Einsatz im extrem steilen Gelände in der Nacht unterbrochen werden.

Waldbrand in Kärnten: Einsatz "sehr gefährlich"

Zwei Hubschrauber unterstützen die zwölf beteiligten Feuerwehren aus dem Lesachtal, dem oberen Gailtal und Osttirol. Der Einsatz im Bereich Promeggen bei Maria Luggau hatte um 21.21 Uhr begonnen.