Kärnten

Spittal: Polizei stoppt 96-jährigen Geisterfahrer auf A10

Gefahr im Verzug: Autofahrer konnte von der Polizei gestoppt werden.
22.04.2026, 15:29

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Zwei Polizeiautos mit blau-rotem Streifen und dem Wort „Polizei“.

Ein 96-jähriger Mann ist am Mittwochvormittag auf der Tauernautobahn (A10) im Bezirk Spittal an der Drau als Geisterfahrer unterwegs gewesen.

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Laut Polizei war der Mann falsch auf die Autobahn aufgefahren und hatte dann auf dem ersten Fahrstreifen gewendet, nachdem ihn andere Verkehrsteilnehmer signalisiert hatten, dass er anhalten solle. Kurze Zeit später wurde der 96-Jährige gestoppt, ihm wurde der Führerschein aufgrund von Gefahr im Verzug abgenommen.

Agenturen  | 

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