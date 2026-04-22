Randalierer ging in Kärnten mit Messer auf Polizisten los

Ein 33-jähriger Kärntner hat in der Nacht auf Dienstag das Haus eines Bekannten verwüstet und ist auf die einschreitenden Polizeibeamten mit einem Messer losgegangen. Mitglieder der Schnellen Interventionsgruppe (SIG) entwaffneten den schwer Betrunkenen. Er wurde festgenommen und nach seiner Einvernahme am nächsten Tag in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Der 33-Jährige hatte im Betrieb seines 51-jährigen Bekannten im Gemeindegebiet von Reißeck (Bezirk Spittal an der Drau) Gelegenheitsarbeiten durchgeführt. Danach konsumierten die beiden im Haus des Älteren reichlich Alkohol. Dabei wurde der 33-Jährige immer aggressiver, fing an zu randalieren und beschädigte Möbel, weshalb der 51-Jährige die Polizei alarmierte. Als die Beamten den Tobenden beruhigen wollten, bedrohte dieser sie mit einem Fleischermesser.