Steirer (84) erstochen: 17-Jähriger unter Verdacht
Mordverdacht in der Steiermark: In Sankt Peter am Ottersbach (Bezirk Südoststeiermark) soll ein junger Mann in der Nacht zum Mittwoch in ein Einfamilienhaus eingedrungen sein und einen 84-jährigen Mann erstochen haben. Das gab die Polizei am Mittwoch bekannt.
Die Ehefrau des Opfers wurde schwer verletzt, die 80-Jährige wurde in ein Spital eingeliefert.
Im Bett auf Opfer eingestochen
Laut erster Ermittlungen dürfte der 17-Jährige kurz vor 3 Uhr früh in das Wohnhaus des älteren Ehepaars eingedrungen sein. Dort soll er beide Bewohner in deren Bett im Schlafzimmer mit einem Messer angegriffen haben.
Die Frau konnte noch den Notruf wählen, für den 84-jährigen Ehemann kam jedoch jede Hilfe zu spät - er starb noch vor Ort infolge der schweren Verletzungen.
Die 80-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, ihr Zustand gilt als stabil.
Verdächtiger gefasst
Polizisten nahmen den 17-jährigen Verdächtigen nach kurzer Fahndung fest. Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Messer, stellten die Beamten ebenfalls sicher. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang sowie zum Motiv wurden vom Landeskriminalamt Steiermark übernommen. Eine Vernehmung des Jugendlichen steht derzeit noch aus.
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