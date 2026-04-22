Steiermark

Steirer (84) erstochen: 17-Jähriger unter Verdacht

Jugendlicher soll in ein Einfamilienhaus eingedrungen sein und auf ein älteres Ehepaar eingestochen haben. 80-Jährige überlebte schwer verletzt.
Elisabeth Holzer-Ottawa
22.04.2026, 08:48

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Absperrband mit der Aufschrift „Polizei“ vor unscharf beleuchteter Straße in der Nacht.

Mordverdacht in der Steiermark: In Sankt Peter am Ottersbach (Bezirk Südoststeiermark) soll ein junger Mann in der Nacht zum Mittwoch in ein Einfamilienhaus eingedrungen sein und einen 84-jährigen Mann erstochen haben. Das gab die Polizei am Mittwoch bekannt.

Steiermark: Bub (11) soll erstochen worden sein

Die Ehefrau des Opfers wurde schwer verletzt, die 80-Jährige wurde in ein Spital eingeliefert.

Im Bett auf Opfer eingestochen

Laut erster Ermittlungen dürfte der 17-Jährige kurz vor 3 Uhr früh in das Wohnhaus des älteren Ehepaars eingedrungen sein. Dort soll er beide Bewohner in deren Bett im Schlafzimmer mit einem Messer angegriffen haben.

Mordversuch mit Traktor? Urteil in Prozess gegen 80-Jährigen in Graz
Fall Johanna G.: Polizei nennt weitere Details

Die Frau konnte noch den Notruf wählen, für den 84-jährigen Ehemann kam jedoch jede Hilfe zu spät - er starb noch vor Ort infolge der schweren Verletzungen.

Die 80-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, ihr Zustand gilt als stabil.

Verdächtiger gefasst

Polizisten nahmen den 17-jährigen Verdächtigen nach kurzer Fahndung fest. Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Messer, stellten die Beamten ebenfalls sicher. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang sowie zum Motiv wurden vom Landeskriminalamt Steiermark übernommen. Eine Vernehmung des Jugendlichen steht derzeit noch aus.

Steiermark
kurier.at, eh  |   |  Aktualisiert vor 27 Minuten

Kommentare