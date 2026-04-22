Mordverdacht in der Steiermark: In Sankt Peter am Ottersbach (Bezirk Südoststeiermark) soll ein junger Mann in der Nacht zum Mittwoch in ein Einfamilienhaus eingedrungen sein und einen 84-jährigen Mann erstochen haben. Das gab die Polizei am Mittwoch bekannt.

Die Ehefrau des Opfers wurde schwer verletzt, die 80-Jährige wurde in ein Spital eingeliefert. Im Bett auf Opfer eingestochen Laut erster Ermittlungen dürfte der 17-Jährige kurz vor 3 Uhr früh in das Wohnhaus des älteren Ehepaars eingedrungen sein. Dort soll er beide Bewohner in deren Bett im Schlafzimmer mit einem Messer angegriffen haben.