Mordversuch mit Traktor? Prozess gegen 80-Jährigen in Graz

Der Prozess gegen einen 80-jährigen Landwirt wegen versuchten Mordes ist am Montag am Grazer Straflandesgericht fortgesetzt worden. Der Mann soll seinen Bruder (72) auf dessen Moped mehrmals mit dem Traktor angefahren haben. Der Angeklagte bekannte sich weiterhin nicht schuldig und blieb bei seiner Darstellung: Der Bruder habe den "Unfall" absichtlich verursacht. "Das, was ich bisher ausgesagt habe, stimmt ganz sicher", sagte er vor den Geschworenen. Ein Urteil wird erwartet.

Laut Staatsanwältin Julia Steiner hat der 80-Jährige im November 2024 den Bruder auf dessen Moped zunächst mit dem Traktor angefahren. "Jetzt bist du dran" Nach der ersten Kollision soll er auf das dann am Boden liegende Moped zugesteuert haben, unter dem der Bruder eingeklemmt war. Zu diesem Zeitpunkt soll der 72-Jährige "Hör auf" geschrien haben, der Angeklagte habe erwidert: "Jetzt bist du dran." Der Traktor rammte abermals das Moped. Das Opfer erlitt schwere Verletzungen, er lag fünf Tage auf der Intensivstation.

Der Angeklagte blieb dabei, dass sein Bruder ihm bewusst in den Traktor gefahren sei, um ihm Schwierigkeiten zu bereiten. Seit rund elf Monaten sitzt der 80-Jährige in Untersuchungshaft. Laut Staatsanwaltschaft liegen die beiden Brüder schon seit Jahren im Streit. Die beiden Männer sind Nachbarn, sie nutzen dieselben Zufahrtsstraßen, um zu ihren Häusern bzw. Höfen in Graz-Umgebung zu kommen.

Bei der Fortsetzung des Prozesses am Montag wurde das medizinische Gutachten des jüngeren Bruders weiter erörtert. Verletzungen passen zur Schilderung des Opfers Die Gerichtsmedizinerin blieb bei ihren bisherigen Einschätzungen und wies Einwände der Verteidigung zurück. "Die Verletzungen passen zu dem, was das Opfer erzählt", so die Gutachterin. Auch ein Kfz-Experte erklärte erneut anhand des im Gerichtssaal ausgestellten Mopeds, dass die vom Angeklagten geschilderte Unfallversion sich nicht mit den vorhandenen Schadensbildern vereinbaren lasse. Die Schäden würden vielmehr die Aussagen des jüngeren Bruders stützen.