Steiermark: Bub (12) soll erstochen worden sein

Schrecklicher Verdacht in Leoben: In der obersteirischen Stadt soll am Freitag ersten Informationen zufolge ein Kind erstochen worden sein.

Als verdächtig gilt die Mutter. Sie soll sich auch selbst verletzt haben und wurde in ein Spital eingeliefert.

Landeskriminalamt ermittelt

Gegen 15 Uhr ging ein Notruf ein, Einsatzkräfte fanden demnach den Buben mit tödlichen Stichwunden. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen, nähere Informationen über den Fall gab die Polizei Freitagnachmittag nicht bekannt.