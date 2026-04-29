Aus für Jugendheim in Amstetten: Protestsitzung des Gemeinderats

Die Streichung der bisherigen Förderung des Landes Niederösterreich und die damit verbundene Sperre des katholischen Jugendheims Don Bosco in Amstetten im 60. Bestandsjahr bleibt ein bestimmendes Thema in der Stadt und der Region. Mit einer für die nächste Woche geplanten Sondergemeinderatssitzung um 7 Uhr in der Früh zu dem Thema wollen sich die Stadtverantwortlichen gegen die Entscheidung den vom FPÖ-Landesrat Martin Antauer veranlassten Förderstopp wehren.

Die Stadt Amstetten fördert, wie berichtet, 20 Prozent der Kosten der vom Salesianerorden über das Sozialwerk Don Boscos geführten Jugendeinrichtung im Zentrum der Stadt. 40 Prozent, das wären für das heurige Jahr 50.000 Euro, hat bislang das Land NÖ zur vielfältigen Jugendbetreuung, die im Don Bosco-Heim angeboten wird, beigesteuert. Petition Statt des heuer für September geplanten Fests zum 60-jährigen Bestehen sehen sich die Betreiber derzeit gezwungen, aus Finanznot die Sperre zu veranlassen. Eine am gestrigen Dienstag von der SPÖ Amstetten gestartete Onlinepetition für den Erhalt des Heims war Mittwochfrüh bereits von 550 Unterstützern unterschrieben worden.

Auch bei der am kommenden Mittwoch um 7 Uhr im Rathaus angesetzten Sondersitzung soll mit einer Resolution an die Landesregierung der Protest der Amstettner gegen das willkürliche Vorgehen Antauers kundgetan werden. Gleichzeitig soll auch der gesellschaftliche Wert der seit 60 Jahren in der Jugendarbeit erfolgreichen Institution aufgezeigt werden, heißt es aus dem Rathaus. Auch gegen das Abwälzen zentraler gesellschaftspolitischer Aufgaben, wie eben der Jugendarbeit, auf die Gemeinden will man sich wehren.

FPÖ-Integrationslandesrat Martin Antauer hatte, wie berichtet, im bereits laufenden Betriebsjahr im Februar über sein Büro die Einstellung der Förderung schriftlich mitteilen lassen. Zuerst wurde aus dem Büro die Jugendarbeit im Don Bosco-Heim in höchsten Tönen gelobt, aber dann das Förder-Aus mit dem großen Spardruck argumentiert.

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