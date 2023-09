Nachdem im Amstettner Zentrum derzeit kein Stein am anderen bleibt, stehen bei der Bevölkerung Fußwege an der Peripherie der City hoch im Kurs. Einer der wichtigsten Wege, der „Schülerweg“ entlang des Gschirmbachs war in den vergangenen Monaten durch eine leichte Hangrutschung bedroht und schließlich durch eine Sanierungsbaustelle blockiert. Rechtzeitig zum Schulstart konnte er jetzt wieder freigegeben werden.

Die festgestellten Hangbewegungen auf Höhe Parkplatz „Alte Zeile“, wo derzeit auch interimistisch der Amstettner Wochenmarkt abgehalten wird, wurden von der Stadtverwaltung rasch ernst genommen und die Sanierung eingeleitet.