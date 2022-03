Nach Grußworten von LH-Stellvertreter und Landesparteichef Franz Schnabl per Videobotschaft und einer Rede von SPÖ-Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig stellten Riegler und Stadträtin Elisabeth Asanger die Eckpunkte einer Neuausrichtung der Amstettener SPÖ vor.

„Unser klares Ziel ist es, die Menschen wieder davon zu überzeugen, dass es die SPÖ ist, die täglich für deine bessere Zukunft arbeitet“, zeigte sich Riegler kämpferisch. Die neue SPÖ Amstetten verstehe sich als Partei, die offen, modern, sozial und wirksam sei. „Wir wollen eine neue, aktive Form der Politik in Amstetten etablieren und ein gutes Leben für alle Menschen in unserer Stadt in den Mittelpunkt unserer Politik rücken“, erklärte der Stadtvize weiters. Riegler führt mit seinem Team in Amstetten ja eine kantige Oppositionslinie zur schwarz-grünen Stadtregierung.

Themenvielfalt

Zu konkreten Themen äußerte sich Stadträtin Asanger: „Leben, Arbeit und Sicherheit. Das sind die inhaltlichen Kernpunkte unserer Politik. Dabei geht es uns um eine hohe Lebensqualität, die sich von leistbarem Wohnen, über Freizeitangebote bis hin zu Kunst- und Kulturangeboten erstreckt. Es geht uns um Jobs, von denen man gut leben kann, um die Förderung von Innovation und Forschung und darum, die Potenziale unserer Stadt gemeinsam mit den Wirtschaftstreibenden voll auszuschöpfen“. Die Sicherung der städtischen Dienstleistungen und aktiver Schutz von Natur und Umwelt nannte sie als weitere Ziele.