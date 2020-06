Fritzl-Keller wird zubetoniert

Dem Opferschutz wird auch während der Betonierarbeiten Rechnung getragen. In die Kellerdecke werden Löcher gebohrt durch die 120 Kubikmeter Fließbeton schichtweise in das Verlies gepumpt werden. So können auch Bauarbeiter den Opferschutz nicht stören.

In Amstetten selbst sorgte die Aktion gestern für wenig Aufregung. Nachbarn zeigten kaum Interesse, obwohl die Seitenstraße zum Horrorhaus gesperrt war. Baufirmen luden schwere Maschinen ab und stellten einen 30-Tonnen-Zementsilo auf. Gelegentlich zeigte sich eine Polizeistreife.

Von den internationalen Fernsehstationen, die 2008 das Haus belagerten, war gestern nichts zu sehen. Sporadisch tauchten heimische TV-Teams und Schaulustige auf. „Ich war damals hier und wollte mir das heute auch anschauen“ begründete Ignaz Hausleitner aus Dorfstetten seine Visite.