Fritzls Zellentür tagsüber immer offen

Vor genau fünf Jahren ging die Schreckensmeldung um die Welt: Ein Vater hatte seine Tochter vom 18. bis zum 42. Lebensjahr im Keller unterhalb des Wohnhauses in Amstetten, NÖ, eingesperrt und mit ihr gewaltsam sieben (Enkel-)Kinder gezeugt.

Die am 26. April 2008 befreiten Opfer leben heute unter anderem Namen in einem kleinen Ort. Der inzwischen 78-jährige, zu lebenslanger Haft plus unbefristeter Anhaltung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher verurteilte Josef Fritzl sitzt in der Strafanstalt Stein. Und ausgerechnet dieser Mann, der seine Tochter 24 Jahre in einem 18 großen Verlies ohne Fenster, anfangs ohne Heizung und Dusche, gefangen gehalten hat, lebt in einer sogenannten „offenen Wohngruppe“.

Die Einzelzellentür ist bis 20 Uhr offen. Er kann sich tagsüber innerhalb der Abteilung völlig frei bewegen, mit den Mitgefangenen Tischtennis spielen, in einer kleinen Küche selbst kochen. Er darf duschen, wann immer es ihm beliebt, während im normalen Zellentrakt das Duschen auf jeden zweiten Tag beschränkt ist.

Aber laut Christian Timm, dem langjährigen Leiter der Justizanstalt Stein und damit „Hausherr“ von Fritzl, will man den Amstettner Kerkermeister und Inzest-Vergewaltiger damit keineswegs „verwöhnen“. Es geht darum, den 78-Jährigen möglichst lang mobil zu erhalten.

„Er soll die sozialen Fertigkeiten nicht verlieren und nicht zum Pflegefall werden“, sagt Timm (inzwischen stellvertretender Vollzugsdirektor), weil er sonst hinter Gittern einen höheren und teureren Aufwand verursachen würde. Intern gilt dieser Häftling nicht als Sicherheitsrisiko, weshalb seine Anhaltung in einer „offenen Wohngruppe“ möglich ist.