Amstetten: Politische Einigung um eine Ermäßigung bei Badeintritt

Mit 71.000 Besuchern seit der Eröffnung des rund 30 Millionen Euro teuren Frei- und Hallenbads zu Beginn der Sommerferien bis Ende November, wird das Wasserparadies gut angenommen. "Kinder und Jugendliche armutsgefährdeter Familien erhalten künftig eine 50-prozentige Ermäßigung auf die Saisonkarten im Stadtbad“, erklärt Bürgermeister Christian Haberhauer (ÖVP). Die neuen Richtlinien sollen in der kommenden Gemeinderatssitzung am 11. Dezember beschlossen werden.

Die Ermäßigung bekommen Personen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres. Voraussetzungen sind einerseits der Hauptwohnsitz in Amstetten und andererseits muss die Familie des Kindes als armutsgefährdet eingestuft sein. Gemäß EU-SILC-Definition (European Union Statistics on Income and Living Conditions) liegt das Haushaltseinkommen in diesem Fall unter 60 % des Median-Einkommens .

"Wir werden die Richtlinien jährlich überprüfen und an den Bedarf anpassen. Damit soll garantiert werden, dass sie auch künftig den sozialen und wirtschaftlichen Gegebenheiten entsprechen“, kündigt Gemeinderätin und Ausschussvorsitzende Sarah Hörlezeder von den Grünen an.

Preise

Aktuell kostet eine Tageskarte 14,90 Euro (ermäßigt 11,20 Euro). Eine Dreistundenkarte kostet 8,10 Euro (6,10 Euro). Es gibt Ermäßigungen für Familien und Gruppen. Kinder bis zum vollendeten fünften Lebensjahr dürfen gratis ins Bad.