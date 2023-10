Amstetten: Alte Berufsschule hat Käufer gefunden

Das Verkaufsangebot für die Amstettner Polizeiinspektion auf "Willhaben" sorgt derzeit für Aufsehen. Der Internetmarktplatz "willhaben.at" hat der NÖ Landesimmobiliengesellschaft (Noelig) schon beim Verkauf eines anderen Amstettner Großgebäudes Erfolg gebracht. Die seit 2012 leer stehende alte Landesberufsschule hat nun offenbar über die Plattform einen Käufer gefunden. Ein Wohnbauträger hat den Zuschlag für das zentrumsnahe Areal bekommen.

Ausschreibung

Im heurigen Frühjahr wurde der großvolumige alte Schulkomplex, in dem einst Elektriker und Metallberufe unterrichtet wurden, um 466.000 Euro angeboten.

Wie Friedrich Vogler von der Noelig bestätigte, soll in der NÖ Landesregierung das Okay für den Verkauf gegeben worden sein. Jetzt werden die Kaufverträge fixiert. Den Käufer nannte Vogler nicht. Jedenfalls dürfte die schwarz-grüne Stadtregierung mit dem künfigen Eigtentümer des über 8.300 Quadratmeter großen Areals zufrieden sein.