„Ich absolviere die Ausbildung zum Pflegeassistenten und muss mich bedanken, dass ich in meinem Alter noch so etwas machen darf.“ Der 56-jährige Martin Kotbra hat seinen Job in der Gastronomie geschmissen, um noch seinen Traumberuf im Sozial- und Pflegebereich nachgehen zu können. Mitte April nach dem Abschluss der einjährigen Ausbildung wird er eine schon zugesagte Stelle in einem Jugendbetreuungsheim übernehmen.

Für das AMS und die beim Land NÖ angesiedelte Agentur „Mensch und Arbeit“ ist er ein Musterbeispiel für den Schwerpunkt der Fachkräfteausbildung bei arbeitslos gemeldeten Kunden. 1.600 Jobsuchende mit abgeschlossener Fachausbildung möchte man heuer vermitteln, hat AMS-Landeschefin Sandra Kern als Ziel ausgegeben.