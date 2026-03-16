Kampf gegen Langzeitarbeitslosigkeit in NÖ zeigt Erfolge

Rund 6.800 Kundinnen und Kunden des Arbeitsmarktservice (AMS) Niederösterreich waren Ende Februar langzeitarbeitslos - also schon seit mindestens einem Jahr auf Jobsuche. Das ist ein Anstieg um 11,6 Prozent im Vergleich zum Februar 2025. Im Jahresdurchschnitt 2025 liegt Niederösterreich allerdings mit einem Anstieg um knapp 16 Prozent deutlich unter dem österreichweiten Wert von +25,4 Prozent. Gemessen am Vorkrisenjahr 2019 ist der Rückgang in der Langzeitarbeitslosigkeit mit einem Minus von fast 36 Prozent in NÖ der stärkste aller Bundesländer.

Die Region rund um Wien ist besonders stark betroffen. Bei den AMS-Geschäftsstellen Bruck und Schwechat stieg die Zahl der Langzeitarbeitslosen Ende Februar um 19 bzw. 21 Prozent auf insgesamt 588 an. Das AMS setzt im Kampf dagegen auf intensive Vermittlung vom ersten Tag an, besondere Betreuung sowie das Programm "ProAktiv", das schon 2.800 Jobsuchende genutzt haben. ProAktiv ist zweistufig aufgebaut und wird in ganz NÖ angeboten. Am Anfang steht besonders individuell zugeschnittene Beratung und Vorbereitung auf den Einstieg in den Arbeitsmarkt. "Etwa 40 Prozent der Langzeitarbeitslosen gelingt bereits hier der Jobeinstieg", sagt AMS-Landesgeschäftsführerin Sandra Kern. Wer nicht erfolgreich war, dem wird in weiterer Folge ein befristetes Dienstverhältnis in einem Betrieb angeboten - gefördert vom AMS. Auf diesem Weg finden zwei Drittel der Betroffenen einen Arbeitsplatz. Task Force eingerichtet Kern betont: „Wir setzen unsere Förderangebote so ein, dass Betroffenen nachhaltig wieder in Arbeit gebracht werden. 2.405 Personen, die bereits ein Jahr oder länger betreut wurden, gelang 2025 der berufliche Wiedereinstieg. Das sind trotz schwieriger Arbeitsmarktlage um 14 Prozent mehr als im Jahr davor.“ 2025 wurden vom AMS NÖ knapp 740.000 Vermittlungsvorschläge ausgegeben, man hat eine eigene Task-Force eingerichtet, die sich speziell um Kunden kümmert, die bereits drei Jahre oder länger arbeitslos sind.

Der Fokus in Schwechat liege auf intensiverer Betreuung durch eine eigene Spezialistin, sagt Geschäftsstellenleiter Michael Schöpf. "Sie kann durch kürzere Kontaktintervalle eine engmaschigere Betreuung und Unterstützung anbieten." Zusätzlich setze man auf eine enge Kooperation mit den Gemeinden im Bezirk: "Hier gibt es immer wieder Beschäftigungsmöglichkeiten, die wir gezielt für langzeitarbeitslose Personen nutzen.“ Stadt übernimmt Arbeitskräfte So etwa in der Stadt Schwechat selbst, wo Bürgermeisterin Karin Baier bereits mehrere Arbeitskräfte vom AMS übernommen hat - und schwärmt: „Die Kooperation bei der Personalvermittlung ist bestens eingespielt und hat sich für alle Beteiligten bewährt: Wir finden auf diese Weise passende Personen für den Bauhof, die Stadtgärtnerei und andere Saisonarbeiten. Auf diese Weise haben in den letzten Jahren einige Jobsuchende, die zuvor langzeitarbeitslos waren, in der Stadt einen fixen Arbeitsplatz gefunden. Besonders gute Erfahrungen haben wir dabei auch mit Personen gemacht, die bereits etwas älter waren.“ Im Vergleich zu 2019 wurde die Langzeitarbeitslosigkeit im Bereich des AMS Schwechat um 14 Prozent reduziert.