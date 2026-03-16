Drogenlenker gestoppt: Beifahrer mit Cannabis auf der Flucht

Bei einer Verkehrskontrolle in Strasshof an der Nordbahn haben Polizeibeamte am späten Samstagabend einen mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehenden Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Beamte kontrollierten einen Pkw im Bezirk Gänserndorf. Der 20-jährige Lenker aus der Region soll dabei Symptome einer mutmaßlichen Beeinträchtigung durch Suchtgift aufgewiesen haben. Eine anschließend durchgeführte ärztliche Untersuchung soll laut Polizeiangaben positiv verlaufen sein.

Führerscheinabnahme

Dem jungen Fahrer wurde daraufhin der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Er wird nun bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt. Während der Kontrolle kam es zu einem weiteren Vorfall. Der 26-jährige Beifahrer, ebenfalls aus dem Bezirk Gänserndorf, soll laut Polizeibericht versucht haben, zu Fuß zu flüchten.

Bei der anschließenden Kontrolle sollen die Beamten nach eigenen Angaben 160 Gramm Cannabiskraut gefunden haben, das in einer Sporttasche transportiert wurde. Das Suchtmittel wurde sichergestellt. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und wird der Staatsanwaltschaft Korneuburg angezeigt.