Bezirk Lilienfeld

Raser in der „Kalten Kuchl“ gestoppt: Hinterreifen ohne Profil

Auf der beliebten Strecke fanden nun Lasermessungen statt. Ein Wiener ist seinen Führerschein los.
Johannes Weichhart
16.03.2026, 10:11

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Ein Polizist misst die Geschwindigkeit eines Motorradfahrers.

Die „Kalte Kuchl“ im Bezirk Lilienfeld gilt als besonders beliebte Bikerstrecke in NÖ. Wie Kontrollen aus der Vergangenheit zeigen, verwechseln so manche Motorradfahrer die Route aber mit einer Rennstrecke.

Kalte Kuchl: Wie ein Düsenjet auf zwei Rädern

Am vergangenen Freitag führte die Polizei im Bereich Kleinzell Lasermessungen durch. Gegen 15.50 Uhr wurde dabei ein Motorradlenker aus Wien mit einer Geschwindigkeit von 125 km/h gemessen – erlaubt sind auf diesem Straßenabschnitt lediglich 70 km/h.

Bei der anschließenden Fahrzeugkontrolle stellten die Polizisten zudem einen gravierenden technischen Mangel fest: Der Hinterreifen des Motorrads wies keine messbare Profiltiefe mehr auf.

Aufstand gegen den Biker-Wahnsinn in der Kalten Kuchl

Dem 24-jährigen Lenker wurde daraufhin der Führerschein vorläufig abgenommen. Aufgrund von Gefahr im Verzug zogen die Beamten außerdem die Kennzeichentafeln sowie den Zulassungsschein ein.

Lilienfeld
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