Raser in der „Kalten Kuchl“ gestoppt: Hinterreifen ohne Profil

Die „Kalte Kuchl“ im Bezirk Lilienfeld gilt als besonders beliebte Bikerstrecke in NÖ. Wie Kontrollen aus der Vergangenheit zeigen, verwechseln so manche Motorradfahrer die Route aber mit einer Rennstrecke.

Am vergangenen Freitag führte die Polizei im Bereich Kleinzell Lasermessungen durch. Gegen 15.50 Uhr wurde dabei ein Motorradlenker aus Wien mit einer Geschwindigkeit von 125 km/h gemessen – erlaubt sind auf diesem Straßenabschnitt lediglich 70 km/h.

Bei der anschließenden Fahrzeugkontrolle stellten die Polizisten zudem einen gravierenden technischen Mangel fest: Der Hinterreifen des Motorrads wies keine messbare Profiltiefe mehr auf.