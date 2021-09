Amokfahrt nach Messerattacke: Täter (61) rammte Polizeistreife

Drei verletzte Polizeibeamtinnen: So lautet die Bilanz einer gefährlichen Flucht Freitagmittag in Lichtenwörth bei Wiener Neustadt. Ein 61-jähriger Mann soll einen Bekannten mit chinesischen Wurzeln im Zuge eines Streits gegen 13 Uhr mit einem Messer bedroht und ihm die Klinge an die Kehle gehalten haben. Noch bevor die Lage blutig eskalierte, konnte das bedrohte Opfer den Angreifer die Waffe abnehmen. Der tatverdächtige, Werner S., ergriff daraufhin die Flucht, sein Bekannter verständigte jedoch die Polizei.