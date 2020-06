Amazon-Verteilzentrum in NÖ: Bisher kein positives Covid-Nachtestergebnis

Bereits am Freitag wurde bekannt, dass sechs in Niederösterreich durchgeführte Untersuchungen negativ ausgefallen waren. Notwendig wurden die Nachtests, weil die ersten Untersuchungen in insgesamt 21 Fällen kein verwertbares Ergebnis gebracht hatten.

1.009 Personen untersucht

Nach einem bestätigten Coronavirus-Fall im Verteilzentrum des Internet-Riesen wurden Ende Mai ein Firmen-Screening sowie Tests im Umfeld des Logistikzentrums durchgeführt, in deren Rahmen 1.009 Personen untersucht wurden. Sieben Testungen verliefen positiv. Bei den insgesamt acht Infizierten handelte es sich um Personen, die in Wien gemeldet sind.