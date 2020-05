"Alte Dame" soll moderner werden

Das Tullner Messegelände ist in die Jahre gekommen. Mit dem Wechsel in der Chefetage nach dem Abgang von Altbürgermeister Willi Stift als Messe-Geschäftsführer - der KURIER berichtete - wurden im Sommer die Weichen für einen Modernisierungs- und Investitionsschub gestellt. Bis zu zehn Millionen Euro sollen in den kommenden Jahren in die Infrastruktur der Messe gepumpt werden.

Wie groß der Handlungsbedarf tatsächlich ist, kann nur gemutmaßt werden - für konkrete Schätzungen liegen die Aussagen zu weit auseinander. Ex-Chef Stift sprach in der "Wiener Zeitung" von hohen Verlusten (1,6 Millionen Euro 2009, 240.000 Euro im Vorjahr), meinte aber gleichzeitig, es gebe keine Probleme.