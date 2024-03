Altbürgermeister Knobloch wird Ehrenbürger in Bad Fischau-Brunn

16 Jahre lang war Reinhard Knobloch für die ÖVP Bürgermeister in Bad Fischau-Brunn (Bezirk Wiener Neustadt-Land), davor neun Jahre lang Vizebürgermeister. Insgesamt engagierte er sich 38 Jahre lang in der Kommunalpolitik. Jetzt wird er Ehrenbürger der Gemeinde. Das beschloss der Gemeinderat am Donnerstagabend.

Die dafür notwendige Zweidrittel-Mehrheit sicherten die Stimmen seiner ÖVP sowie der beiden Grünen-Mandatare. Die SPÖ verweigerte jedoch die Zustimmung zum Antrag von Knoblochs Nachfolger Stefan Zimper (ÖVP). Ebenso wie die "Zukunftsunion" - eine Bürgerliste, die sich von der Volkspartei abgespalten und bei ihrem ersten Antreten 2020 vier Mandate errungen hatte.