Die Spannung der Motorsportfans steigt diese Saison noch ein letztes Mal bei der Land der 1.000 Hügel Rallye in Krumbach.

"Land der 1.000 Hügel"-Rallye in NÖ: Abschluss der Motorsportsaison

In seinem ersten gesamten Rallye-Jahr in der stärksten Klasse der Allradler setzte sich Luca Waldherr das Ziel, im Spitzenfeld mitzufahren.

Dieses Wochenende (4. und 5. Oktober) steht nun das Saisonfinale in der Staatsmeisterschaft in Krumbach (Bezirk Wiener-Neustadt Land) auf dem Programm, und der 30-Jährige aus Zöbern (Bezirk Neunkirchen) hat mit seiner oberösterreichischen Co-Pilotin Claudia Maier nach einem zweiten (Rebenland), einem dritten (Lavanttal) und zwei vierten Plätzen (Freistadt und Murtal) sogar den Vizemeistertitel in Griffweite.

Drei Punkte fehlen dafür noch und der momentan Zweitplatzierte Julian Wagner lässt den letzten Lauf aus und kann damit kampflos überholt werden. Dass Waldherr noch dazu bei seinem Heimrennen, der OBM Land der 1.000 Hügel Rallye rund um Krumbach zum Kreis der Favoriten auf den Sieg gezählt werden kann, ist etwas Besonderes. „Das setzt mich jetzt fast ein bisschen unter Druck“, sagt er lachend. Aber der 30-Jährige mit Firmensitz in Krumbach empfindet die Last auf seinen Schultern als angenehme Bürde. „Weil das ein Druck ist, den wir uns durch sehr gute Leistungen selbst erarbeitet haben. Also können wir relativ gut damit umgehen.“

Längere Pause Ein kleines Manko ist, dass die beiden seit der Murtal Rallye im Juni nicht mehr im Citroën C3 Rally2 gesessen sind. Denn um die Rallye vor der Haustür finanziell nicht zu gefährden, verzichtete Waldherr im Juli in Weiz sogar auf eines seiner Lieblingsrennen. „Man darf die lange Zeit, die man nicht im Auto gesessen ist, nicht unterschätzen, zumal meine wahrscheinlich stärksten Gegner im Wechselland, und dazu zählt mit Raimund Baumschlager immerhin ein österreichischer Rekordstaatsmeister, sehr wohl viel gefahren sind“, sagt Luca Waldherr. „Aber ich hoffe, dass ich bei einem ausgiebigen Test am Donnerstag vor der Rallye meine Reflexe noch bestmöglich schärfen kann, um dann am Freitag und Samstag gut zu performen.“ Die Streckenführung beschert ihm ein ganz persönliches Highlight. „Dass das Ziel der Powerstage am Samstag direkt hinter meiner Firma Waldherr Motorsport liegt, freut mich besonders.“ Nähere Infos unter: www.obm-1000huegel-rallye.at