Allhartsberg: Mutter Erde und das Rexglas

Auffälligstes Betriebsmittel, das das Duo aus der Küchengeschichte in die Jetztzeit geholt hat, ist das Rexglas. „Unsere Speisen bleiben darin für garantiert mehrere Tage im Kühlschrank frisch. Haltbar sind sie aber viel länger“, sagt Melitta Strasser-Kirchweger. Beruflich in der Gastronomie aktiv, habe man über Jahre zu zweit am eigenen Projekt getüftelt, erzählt sie. „Kochen ist unsere Leidenschaft, wir stehen beide in der Küche“, sagt die Gaia-Köchin.