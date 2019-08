Alkolenker ohne Schein zerstörte Glück einer vierköpfigen Familie

Die Untersuchung der Wracks und der Toten soll bei den Ermittlungen Aufschluss bringen.

"Unbegreiflich"

Freunde von Eva M. und ihr Mann, ein bekannter Unternehmer und Sportfunktionär, sind am Boden zerstört. "Was uns völlig unbegreiflich ist, ist, wie man auf dieser Strecke so eine Geschwindigkeit für einen derartigen Unfall aufbauen kann", ist Tierarzt Lothar Vogelsinger, Arbeitgeber und Freund von Eva S., fassungslos.

Der Chef der Tierklinik Traiskirchen kennt die 47-Jährige seit Jahrzehnten. "Sie ist meine längstdienende Mitarbeiterin." Sie habe schon als Studentin bei ihm gearbeitet, erzählt er betroffen. Sie sei „unersetzbar und vorbildhaft“ sowie eine begabte Chirurgin – und besonnene Autofahrerin – gewesen. „Sie war der Fels in der Brandung.“ S. war sogar Taufpatin einer seiner Kinder.

Die einzig gute Nachricht bei der Tragödie: Eva S.' Sohn, der mit dem Notarzthubschrauber ins UKH Meidling geflogen werden musste, sei ansprechbar, er habe Knochenbrüche erlitten.

Bargeld sichergestellt

Indes wurden neue Details zum Unfalllenker Zoran M. bekannt. Wie berichtet, musste die Polizei am Unfallort wegen rund 20 bis 30 aufgebrachter Mitglieder der Familie des Mannes, der Angehöriger der Volksgruppe der Roma ist, Verstärkung anfordern. Die Angehörigen mussten mit Nachdruck vom Leichnam weggehalten werden. Zuerst ging man davon aus, dass sie sich von dem Toten verabschieden wollten. Später versuchten sie, ins Haus der Unfalllenkers zu gelangen. Die Polizei fand eine beträchtliche fünfstellige Summe Bargeld bei dem Toten.

M. hatte nur kurze Zeit vor dem tödlichen Crash am Montagnachmittag für einen Polizeieinsatz gesorgt. Der sichtlich schwer Alkoholisierte hätte laut Polizei Streit mit einem Familienmitglied gehabt und deswegen die Beamten gerufen. Zoran M. war amtsbekannt, auch sein Führerschein war ihm wegen Alkohol am Steuer bereits abgenommen worden.