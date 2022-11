Alkolenker krachte in Neunkirchen in Pkw

Ein betrunkener Autofahrer ist am Donnerstagabend in Neunkirchen in den Pkw einer 69-Jährigen gekracht. Laut Polizeiangaben hatte der 60-Jährige an einer Kreuzung eine Vorrangverletzung begangen. Dabei prallte er mit dem Wagen in Folge in das Auto der 69-jährigen Frau aus dem Bezirk Neunkirchen.

Ein Alkotest bescheinigte dem Mann 1,8 Promille. Die bei dem Crash verletzte Lenkerin wurde per Rettung in das Landesklinikum Neunkirchen transportiert.