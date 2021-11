Alkoholisiert und ohne Führerschein: Zwei Verletzte im Bezirk Baden

Was genau sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Reisenberg (Bezirk Baden) abgespielt hat, ist derzeit noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Fest steht, dass gegen 2.20 Uhr ein Notarzteinsatzfahrzeug und zwei Rettungswägen nach einem Notruf ausrückten und einen schwer verletzten Mann und eine verletzte Frau vorfanden. Die beiden gaben an, einen Unfall gehabt zu haben.