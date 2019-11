Alina Schaller: Die Neue will nicht nur Vorstadtweib sein

Sie wurde am 17. Mai 1997 in Wien geboren und wuchs in Purkersdorf im Bezirk St. Pölten auf. Erste Bühnenerfahrung sammelte sie ab 2005 am Theater Akzent in Kindermusicals des Vereins Rabauki. Ihr Filmdebüt gab sie 2013 im Kinofilm Talea. 2017 wurde sie für ihre Rolle in „Hangmen“ für den Nestroy-Theaterpreis nominiert. In der vierten und jüngsten Staffel der „Vorstadtweiber“ verkörperte sie Alma.