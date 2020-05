Alarm nach neuen Wilderei-Fällen

In Österreich werden jährlich im Schnitt zwischen 300 und 400 Fälle von Wilderei angezeigt. Das Strafrecht spricht dabei von einem "Eingriff in fremdes Jagd- oder Fischereirecht" und sieht einen Strafrahmen von bis zu sechs Monaten Haft bei gewöhnlicher und bis zu drei Jahren bei schwerer Wilderei vor. Als schwerwiegende Fälle gelten Abschüsse, bei denen der finanzielle Schaden mehr als 3000 Euro ausmacht, oder solche, bei denen gefährliche Fallen und Giftköder verwendet werden. Wendet ein ertappter Wilderer gar Gewalt gegen einen Menschen an oder bedroht ihn gefährlich, droht Haft bis zu fünf Jahren.

Wie schwierig sich die Ermittlungen nach Fällen von Wilderei gestalten, macht die Statistik deutlich. Die Aufklärungsquote bewegte sich in den vergangenen zehn Jahren zwischen 33 und 45 Prozent. Von 2000 bis 2009 gab es insgesamt 357 Gerichtsverfahren wegen Wilderei mit "nur" 120 rechtskräftigen Verurteilungen.

Einer, der den Mythos und die Geschichte der Wilderei in Österreich geprägt hat, war der Osttiroler Pius Walder. Der Holzfäller und Wilderer wurde am 8. September 1982 im Villgratental beim Wildern von Jägern ertappt und verfolgt. Eine Kugel in den Hinterkopf tötete den Einheimischen auf seiner Flucht – für seine Familie glatter Mord. Das Gericht urteilte anders und bestrafte den Schützen wegen " Körperverletzung mit Todesfolge" mit drei Jahren Haft. Es kam zu Aufständen und Tumulten im Tal.