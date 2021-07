Alarm in Niederösterreich: Wald steht in Flammen

Die Einsatzkräfte wurden kurz nach Mittag alarmiert, da im Föhrenwald im Gemeindegebiet von St. Egyden am Steinfeld ein Großbrand ausgebrochen war. 26 Feuerwehren mit 320 Einsatzkräften versuchten am frühen Nachmittag, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Es habe sich um einen ausgedehnten Brand im Unterholz gehandelt. Aufgrund des starken Windes griff das Feuer aber auch auf die Baumwipfel über, so der Sprecher weiter.

Unterstützung aus der Luft

Die Einsatzleitung habe sich daher entschlossen, auch den Flugdienst des Landesfeuerwehrverbandes zu aktivieren. Der Brand wurde dann auch schon mit einem Löschhubschrauber der Polizei aus der Luft bekämpft, unterstützt von 100 Spezialisten der Feuerwehr für solche Einsätze. Resperger rechnete allerdings mit noch mehr Fluggeräten, denn die Brandbekämpfung werde voraussichtlich noch Stunden andauern. Im Mai diesen Jahres brannte es bereits im selben Waldabschnitt.