Unter Dach und Fach: Agrana-Gründe in Leopoldsdorf haben neuen Besitzer

Es war ein Schock für die Region, als die Agrana im März 2025 einen Schlussstrich ziehen musste: Die Zuckerproduktion wurde an dem Standort eingestellt, zu niedrige Zuckerpreise hatten zu der Entscheidung geführt. Nur noch die Logistik und Lagerung sollten an dem Standort erfolgen. Die Frage war: Was passiert mit dem Rest des Areals?

Dass für einen Teil der Gründe so schnell eine Lösung gefunden werden konnte, damit hatte niemand gerechnet: Der Schienenfahrzeughersteller Stadler Austria unterzeichnete noch im April 2025 eine Absichtserklärung, einen Teil der Gründe pachten zu wollen. Ein Jahr später wurde bereits die Eröffnung der neuen Werkhalle gefeiert. Testgelände für Züge Dort werden seit nunmehr vier Monaten Hochgeschwindigkeitszüge getestet und gewartet. Dazu zählen die Hochgeschwindigkeitszüge der Westbahn ebenso wie die Doppelstockzüge der ÖBB, die in Leopoldsdorf auf Typentests vorbereitet werden. Dass das ehemalige Agrana-Betriebsgelände direkt ans Schienennetz angeschlossen war, war dabei nur ein Vorteil des Deals.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Michaela Höberth Fixierten den Verkauf: Stephan Büttner, Erwin Hameseder, Peter Spuhler und Johanna Mikl-Leitner.

Potenzial, um das auch der Schweizer Unternehmer Peter Spuhler weiß: Seiner Firma, der PCS Holding, gehören Aktien der Stadler Rail. Nun ergriff er die Chance, sich die Agrana-Gründe vollständig zu sichern: Am Donnerstagabend wurde der Kauf zwischen PCS und Agrana in Wien fixiert. „Die zentrale Lage im Herzen Europas, die gut ausgebaute Infrastruktur sowie die Größe und wirtschaftliche Bedeutung des Standorts bieten hervorragende Voraussetzungen für nachhaltige Investitionen. Wir sehen in diesem Grundstück erhebliches Potenzial für eine zukunftsorientierte Nutzung und freuen uns darauf, die nächsten Schritte zu evaluieren“, sagt Spuhler. Zukunftsperspektiven Für Stephan Büttner, CEO der Agrana Beteiligungs-AG, ist mit dem Verkauf auch etwas für die Region gelungen: „Für uns stand während des gesamten Verkaufsprozesses nicht allein die Transaktion im Vordergrund, sondern vor allem die Frage, wie das Gelände auch künftig wirtschaftlich sinnvoll genutzt und damit ein nachhaltiger Beitrag zur Entwicklung der Region geleistet werden kann. Umso mehr begrüßen wir, dass wir mit Peter Spuhler einen Eigentümer gefunden haben, der diese Zielsetzung teilt.“