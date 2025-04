Nach "Zucker-Aus": Neues Leben für Agrana-Areal Leopoldsdorf

Nach der Mitte März bekannt gewordenen Entscheidung der Agrana die Zuckerproduktion in Leopoldsdorf im Marchfeld mit sofortiger Wirkung einzustellen, gibt es nun erste positive Signale, dass für Teile des Firmenareals eine Nachnutzung gefunden werden konnte.

Auf Initiative von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner unterzeichnete die Stadler Austria GmbH mit der Agrana AG eine Absichtserklärung über die Pachtung von Teilen des Werksgeländes. Der Schienenfahrzeughersteller Stadler wird in einem ersten Schritt das Typtestzentrum für die ÖBB Doppelstockzüge und weitere Aufträge aus Zwentendorf nach Leopoldsdorf verlagern. In der nächsten Phase des Projektes soll ein Instandhaltungsstützpunkt für österreichische Kunden errichtet werden, wofür der Standort Leopoldsdorf mit seiner Infrastruktur und Lage bestens geeignet sei. Die Kapazitäten an Testmöglichkeiten für Schienenfahrzeuge in Europa sind bei Weitem nicht ausreichend, weshalb gemeinsam mit Partnern auch die Finanzierung und Errichtung eines Test- und Entwicklungszentrums für Schienenfahrzeuge verfolgt wird, heißt es in einer Aussendung.