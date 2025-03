Sorge nach Zuckerfabrik-Schließung: "Es tut einfach weh"

Es ist ein langer Kampf, der hinter den Rübenbauern liegt. Und es ist leider einer, den sie verloren haben. Vergangene Woche wurde bekannt, dass der Zuckerkonzern Agrana seine Fabrik in Leopoldsdorf im Marchfelde (NÖ) schließt. 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind betroffen – und in weiterer Folge auch all jene Landwirte, die seit Jahren ihre Rüben zu der Produktionsstätte liefern.

„Es tut einfach weh“, sagt Franz Weingartshofer , dessen Familie seit Generationen Rüben in Großkrut (Bezirk Mistelbach) anbaut. Schon vor fünf Jahren stand die Fabrik im Marchfeld, in der der berühmte Wiener Zucker hergestellt wurde, vor dem Aus; damals setzten die Interessensvertretungen, Agrana und die Politik alles daran, den Standort durch entsprechend große Rübenanbauflächen zu erhalten. 38.000 Hektar waren nötig, „und wir sind um jeden davon gelaufen“, sagt Weingartshofer, selbst Funktionär bei der Vereinigung „Die Rübenbauern“.

75,4 Prozent des österreichischen Rübenanbaus ist in Niederösterreich verankert. 17,8 Prozent werden in Oberösterreich produziert, es folgen das Burgenland mit 6,2 Prozent und die Steiermark mit 0,7 Prozent.

Gründung Die Zuckerfabrik in Leopoldsdorf (Bezirk Gänserndorf) wurde im Jahre 1901 eröffnet. Vor fünf Jahren stand der Erhalt des Standorts bereits an der Kippe.

Hinzu kamen die Entwicklungen am Markt; 2017 wurden die europäischen Zuckerproduktionsquoten abgeschafft, Österreichs Rübenbauern mussten daher mit weitaus größeren Produktionsländern konkurrieren. Als Folge des russischen Angriffskrieges erlaubte die Europäische Union zudem zollfreie Zuckerlieferungen aus der Ukraine, die von den Interessensvertretern scharf kritisiert werden. Weitere Entwicklungen, wie der Rückgang des Zuckerverbrauchs in der EU oder die immer höheren Kosten für die Produktion, erhöhen den Druck zusätzlich.

Doch leichter wurde das Leben für die Rübenbauern in den letzten fünf Jahren wahrlich nicht – weder im Hinblick auf die Wirtschaft, noch auf die Einflüsse durch die Umwelt. Der Rübenrüsselkäfer vernichtete bis zu 25 Prozent der geplanten Ernten, eine Bekämpfung durch Neonicotinoide, also Insektizide, wurde Anfang 2023 durch den Europäischen Gerichtshof untersagt.

All diese Faktoren haben die Weiterführung des Standortes Leopoldsdorf „wirtschaftlich untragbar gemacht“, so die Erklärung der Agrana. Lediglich für die Logistik und die Lagerung von Zucker soll das Areal weiterverwendet werden. Die gesamte heimische Zuckerproduktion soll damit künftig am Standort Tulln sichergestellt werden.

Eine Konzentration, die den Landwirten Sorge bereitet. „Wir fordern, dass Tulln ausgebaut wird, um die heimische Produktion zu sichern. Und zwar nicht am Rücken der Landwirte“, betont Lorenz Mayr, Vizepräsident der Landwirtschaftskammer NÖ, der selbst Rüben in Steinabrunn (Bezirk Korneuburg) anbaut. So könnten beispielsweise zu lange Lagerzeiten dazu führen, dass die Rüben an Qualität verlieren bzw. verderben.