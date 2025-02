Neuer Abt im Stift Göttweig: Weihe für einen Ritter

Mit einem Festgottesdienst ist der in Südafrika geborene Patrick Schöder am Samstag zum neuen Abt des Stiftes Göttweig geweiht worden. Durch die Wahl des 41-Jährigen zum 66. Abt des Benediktinerklosters setzte der Konvent im Jänner ein Zeichen. Schöder gilt als weltoffener und auf vielen Ebenen aktiver Kleriker und Pädagoge.

Hunderte Besucher waren am Samstag zu dem feierlichen Gottesdienst ins Kloster nach Göttweig gekommen. Die Insignien seines Amtes wurden Schöder vom St. Pöltner Diözesanbischof Alois Schwarz überreicht.

Schöder ist damit hochoffiziell Nachfolger des 69-jährigen Abt Columban Luser. Dieser hatte nach 15 Jahren sein Amt aus Altersgründen zur Verfügung gestellt. Eine Benediktion ist ein feierlicher Segnungsgottesdienst, in dessen Rahmen der neue Abt die Insignien wie Stab, Mitra und Ring durch den Bischof überreicht bekommt.

Bischofsvikar

2011 wurde Pater Patrick zum Priester geweiht und danach in den Pfarren Rabenstein, Hofstetten-Grünau und Loich als Kaplan eingesetzt. 2013 übersiedelte Schöder nach Krems, wo er als erster Hochschulseelsorger in der Stadt wirkt und an der HAK/Hasch Religion und Englisch unterrichtet. Aufgrund seiner Arbeit berief ihn St. Pöltens Bischof Schwarz zum Bischofsvikar für Hochschulen und Studierende.

Der Geistliche mit internationalen Wurzeln fiel auch dem Orden zum Heiligen Grab zu Jerusalem auf, was die Berufung zum Ritter zur Folge hatte.