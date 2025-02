Papst Franziskus noch nicht außer Lebensgefahr: Spitalsaufenthalt verlängert

Papst Franziskus hat nach offiziellen Angaben nach der bei ihm diagnostizierten beidseitigen Lungenentzündung eine weitere ruhige Nacht in der römischen Poliklinik "Agostino Gemelli" verbracht. Dies teilte der Vatikan Samstag früh mit. Der Papst befindet sich seit acht Tagen im Krankenhaus. Der Spitalsaufenthalt werde sich über die ganze nächste Woche verlängern, berichteten die behandelnden Ärzte bei einer Pressekonferenz am Freitagnachmittag.

Der Papst ist nach Angaben seines behandelnden Arztes Sergio Alfieri noch nicht außer Lebensgefahr. Sein Zustand habe sich jedenfalls gegenüber seiner Spitalseinlieferung vor einer Woche verbessert. Die Dosen einiger Medikamente, die der Papst nimmt, seien leicht herabgesetzt worden.

Noch keine Mitteilung bezüglich Angelus-Gebets

Ob der Papst das Angelus-Gebet am Sonntag von der Gemelli-Klinik aus sprechen wird, ist noch offen. "Das muss der Heilige Vater selbst entscheiden", sagte Alfieri. Eine Mitteilung des Vatikans bezüglich des Angelus-Gebets wird im Laufe des Samstags erwartet.

Der vatikanische Staatssekretär, Kardinal Pietro Parolin, hält die derzeit kursierenden Gerüchte über einen möglichen Rücktritt des Papstes wegen seines angeschlagenen Gesundheitszustandes für "sinnlose Spekulationen": "Jetzt denken wir an die Gesundheit des Heiligen Vaters, an seine Genesung, an seine Rückkehr in den Vatikan. Das sind die einzigen Dinge, die zählen", so Parolin im Interview mit der Mailänder Tageszeitung "Corriere della Sera" am Samstag.