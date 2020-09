Absturz auf der Hohen Wand: Trauer um bekannten Jagdaufseher

Trauer und Entsetzen herrscht seit Sonntag beim nö. Landesjagdverband. Der bekannte Jäger, innovative Direktvermarkter und Chef des Loderhofes an der Hohen Wand im südlichen NÖ, Walter Baumgartner, ist Sonntagfrüh auf seinem Hausberg tödlich verunglückt. Der 50-Jährige war zusammen mit einem Jagdgast im felsigen Gelände unterwegs, als er auf einer Wurzel ausrutschte und 100 Meter östlich des Hanselsteighauses über einen Abgrund stürzte. Für den in der Region äußert beliebten und bekannten Familienvater kam jede Hilfe zu spät.

Baumgartner stellte am Loderhof am Fuße der Hohen Wand bäuerliche Produkte unter besonderen Qualitätskriterien her und vertrieb diese jeden Freitag am Bauernmarkt in Wiener Neustadt. Der 50-Jährige war außerdem Jagdhornbläser und engagierte sich für Brauchtumspflege und nachhaltige Jagd im Kreise der Hubertusrunde, dem ältesten Jagdverein der Stadt Wiener Neustadt. Dieser zeichnete sich jedes Jahr für die Ausrichtung des traditionellen Wiener Neustädter Jägerballes verantwortlich. Mit dem Industriellen und ehemaligen Chef des Baumit-Konzerns, Friedrich Schmid, verlor die Hubertusrunde heuer bereits ihr prominentestes Mitglied. Schmid starb überraschend am 31. März im 78. Lebensjahr.