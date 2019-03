Abschlag in eine neue Golf-Ära im Föhrenwald

Die Greens stehen bereits im saftigen Grün. Am 9. Mai wird der fast sechs Millionen Euro teure Golfclub Linsberg in Lanzenkirchen-Föhrenau, Bezirk Wiener Neustadt, nach nicht einmal zweijähriger Bauzeit seiner Bestimmung übergeben. Touristisch erwartet man sich in der Region in Kombination mit der Asia-Therme Linsberg einiges von dem Projekt. Es steigert nicht nur die Attraktivität für Urlaubsgäste, sondern soll auch Tagesbesucher nach Lanzenkirchen locken. Errichtet wurde der Golfplatz von der Therme Linsberg GmbH von Peter Aigner und Dieter Denk.

Als Platzhirsch in unmittelbarer Nähe hat der Golfclub Föhrenwald seine Mitglieder bereits 2014 darüber abstimmen lassen, ob man auch den neuen Platz pachten und betreiben soll. „Die Abstimmung ist mit 223 zu 133 Stimmen dafür ausgegangen“, erklärt Golfclub-Manager Elgar Zelesner. Dafür stehen nicht nur den Mitgliedern, einen Steinwurf von einander entfernt, insgesamt 36 Löcher zum Spielen zur Verfügung. Besonders Tagesgäste oder solche, die in der Therme oder der Region urlauben, sollen mit der Anlage Linsberg angesprochen werden. Das Tages-Greenfee beträgt von Montag bis Donnerstag 60 Euro und an den Wochenenden 70 Euro. „Gerade in den ersten beiden Jahren wollen wir hier günstige Preise anbieten“, erklärt Zelesner.