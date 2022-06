„Abreibung“ mit Gießkanne voll Benzin: Vier Jahre Haft für Brandanschlag

Der 23-jährige Boxer dürfte das sein, was man landläufig als „Häferl“ bezeichnet. Weil er mit der Schmach des Rauswurfes aus einer Disco nicht umgehen konnte und die Nerven verlor, soll der Kosovare eine Gießkanne voll Benzin angezündet und in den Eingangsbereich des Clubs geworfen haben.

Für den Brandanschlag auf den Nachtclub in Vösendorf ist der wegen Raubes und Körperverletzung mehrfach Vorbestrafte am Montag am Landesgericht Wiener Neustadt zu vier Jahren Freiheitsstrafe (nicht rechtskräftig) verurteilt worden. Der 23-jährige habe, durch Alkohol und „ein paar Lines Kokain“ etwas mitgenommen, mit zwei Damen getanzt, als die Sicherheitsleute ihn vor die Türe setzten.