Abflug für historische Vögel "Made in NÖ"

Nachdem er eine Reihe ähnlicher Individualisten, wie er selbst einer ist, gefunden hatte, ging es daran, die ersten Projekte im Kundenauftrag umzusetzen. Die Mitarbeiter der Firma CraftLab sind Feinmechaniker, Autodidakten oder kommen aus dem Musikinstrumentenbau.

In Handarbeit werden begehrte Objekte wie beispielsweise die über 100 Jahre alten Ikonen der K.-u.-k-Fliegerei in Pitten hergestellt. „Aufgrund unserer Erfahrung wurden wir beauftragt, zwei Stück Albatros D-II und eine D-III in der Ausführung, wie sie 1917 bei den Albatros-Werken Berlin Johannisthal gebaut wurden, zu fertigen“, so Mayrhofer. Die Maschinen werden eins zu eins wie das Original gebaut. Es gibt keinen technischen Schnickschnack, zum Einsatz kommen Fichten- oder Eschenholz und die damaligen Motoren. „In vielen Fällen hat der Kunde ein historisches Triebwerk und will, dass wir den Flieger rundherum bauen“, so der Chef der Firma CraftLab.