85-jährige Unternehmerin: „Sonst würde mir ja langweilig werden“

Reizendes Baden

Doch obwohl Kanada so lange Zeit ihre Heimat war „wollte ich nie auf immer dortbleiben. Ich fand die Arbeit hochinteressant und spannend, aber ich bin Österreicherin im Herzen.“ Also kehrte Eva Wazda nach der Berufslaufbahn in Amerika zurück, um hier „Pension zu spielen. Aber so kam es nicht.“

Wie so oft spielte der Zufall eine gewichtige Rolle. Und ein Torten-Backkurs im Hotel Sacher in Baden. Dort kam man zu einem Treffen der weit verstreuten Familie zusammen und „dabei habe ich festgestellt, dass Baden reizend ist und es mir hier sehr gut gefällt.“

Seit zwölf Jahren wohnt Eva Wazda nun schon in Baden. Das und die Tatsache, dass „ich eine Beschäftigung brauchte, ich muss eben immer etwas tun“ führte schließlich dazu, dass sie vor fünf Jahren das Geschäft an der Ecke Wassergasse/Grabengasse in der Fußgängerzone übernommen hat.