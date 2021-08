80-Jähriger nach Sturz am Schneeberg von Hubschrauber gerettet

Am Tau ist am Sonntag ein 80-Jähriger aus dem Bezirk Neunkirchen nach einem Sturz auf dem Schneeberg gerettet worden. Ein Polizeihubschrauber flog den Mann ins Tal. Dort wurde er der Rettung übergeben und in das Landesklinikum Wiener Neustadt eingeliefert.

Nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich war der 80-Jährige auf dem oberen Herminensteig, einer Kletterroute im ersten Schwierigkeitsgrad, mit einem Fuß weggerutscht und etwa zwei Meter abgestürzt. Weil der Mann sofort starke Schmerzen in der rechten Hüfte verspürte, verständigte er via Notruf 140 die Bergrettung.

Nachdem sich der Nebel kurz gelichtet hatte, war ein Einsatz des Hubschraubers möglich, teilte die Polizei mit. Seitens der Bergrettung Puchberg am Schneeberg waren 13 Helfer ausgerückt.