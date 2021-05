78-Jähriger nach Brand in Maria Lanzendorf verstorben

Nach einem Brand in einem Reihenhaus in Maria Lanzendorf (Bezirk Bruck an der Leitha) am Mittwoch waren ein 78-jähriger Mann und seine 82-jährige Partnerin schwer verletzt von zwei Notarzthubschraubern ins AKH Wien geflogen worden. Trotz aller Bemühungen der Ärzte erlag der Mann dort seinen schweren Verletzungen, berichtet die Landespolizeidirektion Niederösterreich.