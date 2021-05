78-Jähriger nach Brand in Maria Lanzendorf in Lebensgefahr

Nach einem Brand in einem Reihenhaus in Maria Lanzendorf (Bezirk Bruck an der Leitha) Mittwochmittag befindet sich ein 78-jähriger Mann in Lebensgefahr. Der Pensionist wurde Polizeiangaben zufolge, so wie seine ebenfalls schwer verletzte 82-jährige Partnerin, aus dem Objekt gerettet. Zwei Notarzthubschrauber brachten die beiden anschließend ins AKH Wien.