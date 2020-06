75. Geburtstag ohne großes Fest

Rust. Ihren 75. Geburtstag hätte die ÖVP in Niederösterreich wohl gerne anders gefeiert. Doch die Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie ließen das vorerst nicht zu. Der historische Moment, als nach Kriegsende am 19. Juni 1945 im Palais Niederösterreich in Wien die konstituierende Sitzung zur Gründung der niederösterreichischen Volkspartei über die Bühne ging, wurde dennoch gewürdigt. Landesparteichefin Johann Mikl-Leitner und VPNÖ-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner wählten dafür das Figl-Museum in Rust im Tullnerfeld.

Der in Rust geborene Leopold Figl war neben Julius Raab die Leitfigur bei der Gründung der VPNÖ. Die beiden damaligen Geburtshelfer hätten das in Schutt und Asche gelegte Land durch schwierige Zeiten geführt und seien als Baumeister der Republik maßgeblich für den heutigen Wohlstand mitverantwortlich, sagte Landeshauptfrau Mikl-Leitner.