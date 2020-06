711 Tage unschuldig in Zelle

Franz Ambrosi ist ein freier Mann. Nach 711 Tagen hinter Gittern und jahrelangem Zittern und Bangen haben die Geschworenen am Landesgericht Wiener Neustadt dem 42-jährigen Mödlinger tatsächlich die Freiheit geschenkt. Vergleichbare Fälle gab es nur selten in der Justizgeschichte. Ambrosi war wegen Mordversuchs an seiner damaligen Ehefrau zu zwölf Jahren Haft verurteilt und im Mai 2009 überraschend wieder freigelassen worden. Die Grazer Juristin Karin Prutsch hatte mit einem brisanten Privatgutachten eine Wiederaufnahme des Falles erreicht. Die Expertise ließ Zweifel an der Tatversion der Ex-Ehefrau aufkommen. Am letzten Prozesstag am Dienstag ging es um die strittige Frage: Hat Ambrosi tatsächlich versucht, seine Frau mit einem Seil zu erdrosseln, oder hat er sich nur gegen einen Messerangriff von ihr zur Wehr gesetzt? Gleich drei eingesetzte Gutachter, zwei davon vom Gericht und ein Privatsachverständiger, hielten beide Tatversionen für "denkbar". Die geschiedene Frau gibt an, ihr Ex-Mann habe ihr von hinten ein Seil über den Kopf geworfen und versucht, sie zu strangulieren. Im Todeskampf habe sie zu einem Messer gegriffen und es ihrem Mann seitlich an seinem Rumpf vorbei in den Rücken gerammt. Daran gibt es jedoch begründete Zweifel.